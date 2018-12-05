Болельщик «Ак Барса» выиграл миллион в конкурсе в перерыве матча

Хоккей 05 декабря 2018 10:41 Источник: «Российская газета» Автор: Липкин Антон

Мужчина забил гол броском через всю площадку, попав в маленький проем щита, закрывающего ворота.

Болельщик «Ак Барса» Ильяс Хасаншин стал обладателем миллиона рублей, выиграв деньги в конкурсе в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Локомотив» (5:3), сообщает «Российская газета».

В перерыве домашних матчей «Ак Барс» проводит конкурс, в котором участвуют пять человек, случайным образом выбранные из зрителей. Его победитель получает миллион. Для этого необходимо забить гол броском через всю площадку, попав в маленький проем щита, закрывающего ворота.

С 17 октября, когда стартовал конкурс, и до матча с «Локомотивом» ни одному участнику не удавалось это сделать.

«Эмоции просто не передать словами, все внутри взрывается, – сказал победитель. – Думаю, деньги потрачу на моих любимых людей – на родителей, мою семью и сыновей.