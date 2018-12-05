Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Люцерна

Хоккей 05 декабря 2018 16:22 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет в Швейцарии с 13 по 14 декабря.

Штаб сборной России определился с составом олимпийской команды на Кубок Люцерна в Швейцарии, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Олимпийская сборная России:

вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Ак Барс»), Василий Демченко («Трактор»);

защитники: Артем Земченок (СКА), Николай Демидов («Сибирь»), Роман Абросимов («Ак Барс»), Алексей Береглазов («Металлург»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Владислав Провольнев («Спартак»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Егор Рыков («Сочи»);

нападающие: Алексей Кручинин, Олег Ли, Михаил Мальцев (все – СКА), Данил Веряев, Дамир Жафяров, Даниил Ильин (все – «Торпедо»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Данил Юртайкин, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Александр Хохлачев («Спартак»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Кубок Люцерна пройдет в Швейцарии с 13 по 14 декабря. На старте турнира сборная России сыграет со сборной Словакии, а расписание матчей второго дня будет напрямую зависеть от результатов первого. Во втором матче соперником российской команды станет сборная Австрии или Швейцарии.

Главному тренеру олимпийской сборной Олегу Браташу на турнире будут помогать ассистенты Игорь Ефимов и Константин Горовиков, а также тренер вратарей Александр Колобков.