Михнов стал игроком «Северстали»

«Северсталь» в своем твиттере сообщила о подписании контракта с нападающим Алексеем Михновым.
ХК «Северсталь» подписал контракт до конца сезона с нападающим Алексеем Михновым.— HC Severstal (@severstalclub) 5 декабря 2018 г.
Алексей Михнов
Нападающий
Дата рождения 31.08.1982
Гражданство Россия
Рост 196 см
Вес 108 кг
Хват левый pic.twitter.com/GGtavFbvoX
Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца сезона.
На счету Михнова 506 матчей в КХЛ за всю карьеру, в которых он забросил 106 шайб и отдал 126 результативных передач.