Михнов стал игроком «Северстали»

Хоккей 05 декабря 2018 18:18 Источник: ХК «Северсталь» Автор: Сметанникова Дарья

«Северсталь» в своем твиттере сообщила о подписании контракта с нападающим Алексеем Михновым.

ХК «Северсталь» подписал контракт до конца сезона с нападающим Алексеем Михновым.



Алексей Михнов

Нападающий

Дата рождения 31.08.1982

Гражданство Россия

Рост 196 см

Вес 108 кг

Хват левый pic.twitter.com/GGtavFbvoX — HC Severstal (@severstalclub) 5 декабря 2018 г.

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца сезона.

На счету Михнова 506 матчей в КХЛ за всю карьеру, в которых он забросил 106 шайб и отдал 126 результативных передач.