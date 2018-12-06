«Анахайм» обыграл «Чикаго», продлив победную серию - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 09:36Автор: Липкин Антон

    «Анахайм» обыграл «Чикаго», продлив победную серию

    У «черных ястребов» пятое поражение подряд.

    «Анахайм» одержал победу над «Чикаго» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Первой звездой был признан канадец Дэниэл Спронг, забросивший вторую шайбу в ворота «черных ястребов». Также в тройку чех Ондржей Каше из «Анахайма» и швед Эрик Густафссон из «Чикаго».

    Форвард гостей Артем Анисимов провел на льду 17 минут 21 секунду, нанес пять бросков по воротам, провел два силовых приема и завершил игру с показателем полезности «–1».

    «Анахайм» одержал пятую победу подряд, а «Чикаго», наоборот, продлил серию поражений до пяти матчей.

    «Утки» набрали 35 очков и поднялись на вторе место в Тихоокеанском дивизионе.

    В своих следующих матчах в ночь на пятницу «Чикаго» сыграет в гостях с «Вегасом», а в ночь на субботу «Анахайм» примет «Каролину».

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Анахайм» – «Чикаго» – 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
    Голы: Монтур, Спронг, Каше, Сильверберг – Густафссон, Дебринкат.

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