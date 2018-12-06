«Анахайм» обыграл «Чикаго», продлив победную серию

Хоккей 06 декабря 2018 09:36 Автор: Липкин Антон

У «черных ястребов» пятое поражение подряд.

«Анахайм» одержал победу над «Чикаго» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан канадец Дэниэл Спронг, забросивший вторую шайбу в ворота «черных ястребов». Также в тройку чех Ондржей Каше из «Анахайма» и швед Эрик Густафссон из «Чикаго».

Форвард гостей Артем Анисимов провел на льду 17 минут 21 секунду, нанес пять бросков по воротам, провел два силовых приема и завершил игру с показателем полезности «–1».

«Анахайм» одержал пятую победу подряд, а «Чикаго», наоборот, продлил серию поражений до пяти матчей.

«Утки» набрали 35 очков и поднялись на вторе место в Тихоокеанском дивизионе.

В своих следующих матчах в ночь на пятницу «Чикаго» сыграет в гостях с «Вегасом», а в ночь на субботу «Анахайм» примет «Каролину».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» – «Чикаго» – 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Голы: Монтур, Спронг, Каше, Сильверберг – Густафссон, Дебринкат.