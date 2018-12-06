«Спартак» объявил о возвращении Вишневского - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 15:12Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Спартак» объявил о возвращении Вишневского

    Об этом информирует клубная пресс-служба.

    Российский защитник Дмитрий Вишневский, который 3 декабря провел 350-й матч за московское «Динамо», покинул команду.

    Сегодня, 6 декабря, игрок пополнил ряды московского «Спартака». Отмечается, что 28-летний хоккеист подписал контракт в статусе неограниченного свободного агента. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.

    Напомним, Вишневский является воспитанником «Спартака», где прошел путь от молодежной команды, до основной. На уровне КХЛ защитник провел четыре сезона.

    После «Спартака» Вишневский играл в «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина в сезонах-2014/15 и 2015/16.

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