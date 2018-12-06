Формат овертаймов на чемпионатах мира будет изменен с 2019 года - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Нидерланды - Эредивизия
    11-й тур
    окончен
    Фейеноорд
    ВВВ-Венло
    4
    1
  • Кубок Италии
    4-й раунд
    2-й тайм
    Торино
    Зюйдтироль
    1
    0
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    2-й тайм
    Бетис
    Расинг
    1
    0
  • Кубок Бельгии
    1/8 финала
    2-й тайм
    Юнион
    Кнокке
    1
    1
  • Португалия - Сегунда
    11-й тур
    1-й тайм
    Фаренсе
    Бенфика Б
    0
    0
    • Хоккей06 декабря 2018 22:25Источник: IIHFАвтор: Спирин Дмитрий

    Формат овертаймов на чемпионатах мира будет изменен с 2019 года

    ИИХФ приняла решение изменить формат овертаймов на чемпионатах мира, начиная с турнира 2019 года, который пройдет в Словакии.

    Теперь овертаймы будут проводиться в формате «3 на 3». В матчах группового этапа овертайм будет продолжаться 5 минут, в плей-офф - 10 минут, в финале - 20 минут, причем во всех встречах, кроме финала, в случае ничейного результата предусмотрена серия буллитов, а финал будет проводиться до победного гола.

    - Есть разные причины, по которым мы не можем рисковать и создавать возможность для продолжительного финала, - заявил глава координационного комитета ИИХФ Франц Райндль.

    #чмх-2019#иихф
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта