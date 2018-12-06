Формат овертаймов на чемпионатах мира будет изменен с 2019 года

Хоккей 06 декабря 2018 22:25 Источник: IIHF Автор: Спирин Дмитрий

ИИХФ приняла решение изменить формат овертаймов на чемпионатах мира, начиная с турнира 2019 года, который пройдет в Словакии.

Теперь овертаймы будут проводиться в формате «3 на 3». В матчах группового этапа овертайм будет продолжаться 5 минут, в плей-офф - 10 минут, в финале - 20 минут, причем во всех встречах, кроме финала, в случае ничейного результата предусмотрена серия буллитов, а финал будет проводиться до победного гола.

- Есть разные причины, по которым мы не можем рисковать и создавать возможность для продолжительного финала, - заявил глава координационного комитета ИИХФ Франц Райндль.