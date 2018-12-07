Игорь Ларионов: Мог стать генеральным менеджером сборной России, но мой план не был принят

Хоккей 07 декабря 2018 13:58 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Известному хоккеисту предлагали должность генменеджера.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов рассказал о контактах с ФХР.

"Это выборная позиция. Мне это было бы интересно. Потому что за много лет в хоккее у меня накопился большой и успешный опыт. И мне хотелось бы им поделиться в нашей стране. Но пока такого предложения нет.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после неудачи на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году сделал мне предложение стать генеральным менеджером сборной России. Но это предложение, к сожалению, было написано на салфетке. Потом мне поступило предложение перед Олимпийскими играми 2014 года. И тогда я сказал, что готов на этот шаг и предоставил свой список того, чтобы я хотел поменять перед Олимпиадой в Сочи. Но мой план не был принят", –цитирует Ларионова ТАСС.