Игорь Ларионов: Мог стать генеральным менеджером сборной России, но мой план не был принят - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 13:58Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Игорь Ларионов: Мог стать генеральным менеджером сборной России, но мой план не был принят

    Известному хоккеисту предлагали должность генменеджера.

    Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов рассказал о контактах с ФХР.

    "Это выборная позиция. Мне это было бы интересно. Потому что за много лет в хоккее у меня накопился большой и успешный опыт. И мне хотелось бы им поделиться в нашей стране. Но пока такого предложения нет.

    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после неудачи на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году сделал мне предложение стать генеральным менеджером сборной России. Но это предложение, к сожалению, было написано на салфетке. Потом мне поступило предложение перед Олимпийскими играми 2014 года. И тогда я сказал, что готов на этот шаг и предоставил свой список того, чтобы я хотел поменять перед Олимпиадой в Сочи. Но мой план не был принят", –цитирует Ларионова ТАСС.

    #фхр#ларионов игорь#сборная россии по хоккею#третьяк владислав
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