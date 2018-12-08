Вадим Кудако: Нужно просто реализовывать свои моменты, тогда у «Северстали» все будет хорошо

Хоккей 08 декабря 2018 01:59 Источник: ХК «Северсталь»

Защитник «Северстали» Вадим Кудако подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1 ОТ).

- Была хорошая игра, мы имели много возможностей забить. Особенно в первом периоде было несколько выходов в ноль. Нужно просто реализовывать больше своих моментов, и тогда у нас все будет хорошо.

- Какие эмоции были после заброшенной шайбы?

- Партнеры сделали все за меня, я просто замкнул. Эмоции были только положительные: команда вышла вперед – это дало эмоциональный заряд и до конца периода мы контролировали игру.

- Отмененная шайба не повлияла на то, что команда все-таки пропустила?

- Плохо, что не смогли удержать победный счет. Но несмотря на это мы продолжили играть так же активно и уверенно – это и привело к заброшенной шайбе, и мы взяли два очка, - приводит слова защитника пресс-служба «Северстали».