Хет-трик Эллисона помог «Металлургу» победить «Спартак»

Хоккей 08 декабря 2018 16:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене магнитогорского клуба.

Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 7:3.

В составе победителей отличились Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов, а также Сергей Мозякин и Мэтт Эллисон, оформивший хет-трик.

У гостей ворота поразили Робин Ганзл, Ярослав Дыбленко, а также Илья Зубов.

Таким образом, «Металлург» вышел на 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. В активе москвичей – 42 балла и 5-я строчка в таблице Западной конференции.

Следующий матч магнитогорский клуб против «Авангарда», а «Спартак» сыграет с «Автомобилистом». Обе игры пройдут 10 декабря.