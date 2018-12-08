Мэтт Эллисон: Еще не забивал три шайбы в одной игре в день рождения - Советский спорт
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    • Хоккей08 декабря 2018 17:51Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)Автор: Гичунцев Артур

    Мэтт Эллисон: Еще не забивал три шайбы в одной игре в день рождения

    Сегодня, 8 декабря, канадцу исполнилось 35 лет.

    Нападающий магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон пообщался с клубной пресс-службой после победы над московским «Спартаком» (7:3).

    "Мы выиграли, забили семь шайб. Конечно, начало встречи было медленным, но мы победили и я думаю, игра была потрясающая.

    Хет-трик на 35-й день рождения? Хет-трик это всегда приятно, а пасы от Сергея Мозякина очень приятны для меня. Вообще получать такие передачи очень хорошо. Я не еще не забивал три шайбы в одной игре в день рождения. Это очень хорошо, что так получилось", – сказал игрок.

    Следующий матч магнитогорский клуб против «Авангарда», а «Спартак» сыграет с «Автомобилистом». Обе игры пройдут 10 декабря.

    #кхл#хк металлург магнитогорск#хк спартак#эллисон мэтт#мозякин сергей
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