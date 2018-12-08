Мэтт Эллисон: Еще не забивал три шайбы в одной игре в день рождения

Сегодня, 8 декабря, канадцу исполнилось 35 лет.
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон пообщался с клубной пресс-службой после победы над московским «Спартаком» (7:3).
"Мы выиграли, забили семь шайб. Конечно, начало встречи было медленным, но мы победили и я думаю, игра была потрясающая.
Хет-трик на 35-й день рождения? Хет-трик это всегда приятно, а пасы от Сергея Мозякина очень приятны для меня. Вообще получать такие передачи очень хорошо. Я не еще не забивал три шайбы в одной игре в день рождения. Это очень хорошо, что так получилось", – сказал игрок.
Следующий матч магнитогорский клуб против «Авангарда», а «Спартак» сыграет с «Автомобилистом». Обе игры пройдут 10 декабря.