Александр Медведев: Возвращение Знарка в сборную России не заставит нервничать Воробьева - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 14:29Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Александр Медведев: Возвращение Знарка в сборную России не заставит нервничать Воробьева

    Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал возвращение Олега Знарка в систему Федерации хоккея России.

    «Нет, возвращение Олега Знарка в систему ФХР не заставит нервничать Илью Воробьева. А вот других тренеров - может, и заставит», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

    Напомним, в конце ноября ФХР объявила, что Знарок занял должность консультанта штаба сборной. В обязанности специалиста будет входить подготовка резерва, а также работа с юниорскими, молодежной и олимпийскими сборными.

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