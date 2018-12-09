Александр Медведев: Возвращение Знарка в сборную России не заставит нервничать Воробьева

Хоккей 09 декабря 2018 14:29 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал возвращение Олега Знарка в систему Федерации хоккея России.

«Нет, возвращение Олега Знарка в систему ФХР не заставит нервничать Илью Воробьева. А вот других тренеров - может, и заставит», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, в конце ноября ФХР объявила, что Знарок занял должность консультанта штаба сборной. В обязанности специалиста будет входить подготовка резерва, а также работа с юниорскими, молодежной и олимпийскими сборными.