Дарюс Каспарайтис: Далин напоминает Брайана Лича - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 18:29Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Дарюс Каспарайтис: Далин напоминает Брайана Лича

    Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал выступление защитника «Баффало» Расмуса Далина.

    - Далин - один из самых ярких представителей шведского хоккея. Я вот смотрел их матч с «Торонто». Могу сказать, что Далин выглядит великолепно. Он в 18 лет имеет такое спокойствие и хладнокровие, так держит шайбу, катается. Здорово выглядит в ситуациях «три на три». Важно, чтобы Расмусу дали и дальше так развиваться. Даже главный тренер «Сэйбрз» Фил Хаусли сказал: «Почему мы так рванули в этом сезоне? Разница в том, что к нам пришли Джефф Скиннер и Расмус Далин».

    Я не скажу, что он похож на молодого Никласа Лидстрема. Тот не был настолько подвижным, динамичным. Скорее Далин напоминает Брайана Лича, который много катался и был активным. Так что у Расмуса - большое будущее. Но это ни для кого не секрет, - приводит слова Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.

    Добавим, что в текущем сезоне на счету Далина 14 (2+14) очков в 30 матчах чемпионата.

    #нхл#каспарайтис дарюс#хк баффало сэйбрз#далин расмус
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