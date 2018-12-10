Босер - первая звезда игрового дня в НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 10:38Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

    Босер - первая звезда игрового дня в НХЛ

    В НХЛ назвали тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    На первое место лига поставила нападающего «Ванкувера» Брока Босера, который в матче против «Сент-Луиса» (6:1) забросил три шайбы.

    Второй звездой дня назван его одноклубник Элиас Петтерссон. Шведский нападающий в матче с «блюзменами» забросил шайбу и сделал четыре результативные передачи.

    Замкнул тройку лучших защитник «Виннипега» Джош Моррисси, который в матче с «Филадельфией» (7:1) записал на свой счет гол и две результативные передачи.

    #босер брок#Петтерссон элиас#моррисси джош#нхл
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