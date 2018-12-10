Рене Фазель: Тарасов – это монумент, очень и очень большое имя в истории хоккея - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 14:52Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

    Рене Фазель: Тарасов – это монумент, очень и очень большое имя в истории хоккея

    Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной СССР.

    Президент Международной федерации хоккей (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о встрече с Анатолием Тарасовым.

    «С Тарасовыми я встретился в 1990 году во время чемпионата мира в Берне, – приводит слова Фазеля официальный сайт телеканала «360°», – это было очень впечатляюще.

    Тарасов – это фигура первой величины. Среди советских тренеров он стоит в одном ряду с Всеволодом Бобровым, Аркадием Чернышевым и Виктором Тихоновым.

    Тарасов для меня – это монумент, очень и очень большое имя в истории хоккея».

    Напомним, сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной СССР.

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