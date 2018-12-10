Рене Фазель: Тарасов – это монумент, очень и очень большое имя в истории хоккея

Хоккей 10 декабря 2018 14:52 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной СССР.

Президент Международной федерации хоккей (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о встрече с Анатолием Тарасовым.

«С Тарасовыми я встретился в 1990 году во время чемпионата мира в Берне, – приводит слова Фазеля официальный сайт телеканала «360°», – это было очень впечатляюще.

Тарасов – это фигура первой величины. Среди советских тренеров он стоит в одном ряду с Всеволодом Бобровым, Аркадием Чернышевым и Виктором Тихоновым.

Тарасов для меня – это монумент, очень и очень большое имя в истории хоккея».

Напомним, сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной СССР.