Вячеслав Фетисов: Боумэн считает Тарасова своим учителем

Хоккей 10 декабря 2018 15:00 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной СССР.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о том, как в Северной Америке чтут Анатолия Тарасова.

«Он основал хоккейную школу, в которой я вырос, – сказал Фетисов в интервью официальному сайту телеканала «360°». — Он приходил на наши мероприятия, по два часа с нами говорил. Он был великий оратор, писатель, стратег, практик, теоретик и психолог – все в одном. Тарасов на десятилетия опередил время по системе подготовки хоккеистов и созданию схемы игры.

Я хочу сказать, что Тарасов не случайно попал в хоккейный Зал славы первым из советских людей. Такой величайший тренер, как Скотти Боумэн считает Тарасова своим учителем. Я был недавно в Торонто, когда чествовали Якушева, и со многими разговаривал. Это были состоявшиеся и успешные люди. Они сказали, что Тарасов помог создать современную американскую школу хоккея».

Напомним, сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной СССР.