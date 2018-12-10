Вячеслав Фетисов: Боумэн считает Тарасова своим учителем - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 15:00Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

    Вячеслав Фетисов: Боумэн считает Тарасова своим учителем

    Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной СССР.

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о том, как в Северной Америке чтут Анатолия Тарасова.

    «Он основал хоккейную школу, в которой я вырос, – сказал Фетисов в интервью официальному сайту телеканала «360°». — Он приходил на наши мероприятия, по два часа с нами говорил. Он был великий оратор, писатель, стратег, практик, теоретик и психолог – все в одном. Тарасов на десятилетия опередил время по системе подготовки хоккеистов и созданию схемы игры.

    Я хочу сказать, что Тарасов не случайно попал в хоккейный Зал славы первым из советских людей. Такой величайший тренер, как Скотти Боумэн считает Тарасова своим учителем. Я был недавно в Торонто, когда чествовали Якушева, и со многими разговаривал. Это были состоявшиеся и успешные люди. Они сказали, что Тарасов помог создать современную американскую школу хоккея».

    Напомним, сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего главного тренера ЦСКА и сборной СССР.

    #фетисов вячеслав#тарасов анатолий#боумэн скотти#якушев александр#Зал славы НХЛ#хк цска
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