«Автомобилист» вернул Сетдикова - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 15:43Источник: ХК «Автомобилист»Автор: Липкин Антон

    «Автомобилист» вернул Сетдикова

    Форвард выступал за клуб в сезоне 2017/2018.

    «Автомобилист» объявил о возвращении в клуб форварда Никиты Сетдикова.

    В нынешнем сезоне 23-летний нападающий выступал в системе «Торпедо». На его счету 6 (3+3) очков в 18 матчах за команду в КХЛ, а также гол и результативная передача в двух матчах за «Саров» в ВХЛ.

    Отметим, что в прошлом сезоне Сетдиков провел за «Автомобилист» один матч. Все остальное время он играл за фарм-клуб – «Горняк» – и набрал 53 (21+32) очка в 48 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

    В 2014-2016 годах Сетдиков выступал за «Салават Юлаев». Всего в КХЛ на счету воспитанника московской школы «Русь» 8 (3+5) очков в 28 матчах.

    В понедельник «Автомобилист» примет «Спартак» в своем последнем матче перед паузой на Кубок Первого канала.

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