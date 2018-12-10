НХЛ назвала трех звезд недели - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 20:22Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Сметанникова Дарья

    НХЛ назвала трех звезд недели

    Стали известны имена трех звезд недели в Национальной хоккейной лиге.

    Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петерссон стал лучшим игроком недели в НХЛ. На его счету 8 (2+6) очков в трех матчах. Петерссон стал шестым после 1967 года новичком НХЛ, которому удалось в дебютном сезоне провести как минимум две игры с пятью набранными очками.

    Второй звездой недели стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Луи Доминге, который одержал вместе с командой три победы в трех матчах при коэффициенте надежности 1,33.

    Тройку лучших замкнул форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 8 (2+6) баллов в четырех играх.

    #нхл#петерссон элиас#доминге луи#годро джонни
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