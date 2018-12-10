СМИ: В Перми хоккеист умер во время матча

Об этом сообщает издание "Местное время".
В Перми игрок любительский хоккейной лиги умер во время матча. Отмечается, что мужчине стало плохо в третьем периоде игры Ночной хоккейной лиги.
"Со льда спортсмен ушел в раздевалку. Там ему стало плохо, спасти не удалось", – сообщает портал.
"После игры он смог сам дойти до раздевалки, частично разделся и прилег, потому что стало хуже. Две бригады скорой помощи больше часа бились за его жизнь, но тщетно…", – рассказал один из спортсменов.
Сообщается, что правоохранительные органы начали проверку инцидента.