«Локомотив» уступил на выезде «Торпедо» - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 22:10Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Локомотив» уступил на выезде «Торпедо»

    Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

    В составе победителей отличились Дамир Жафяров, Энди Миле, Роберт Саболичи Эндрю Кейлоф. У«Локомотива» – Егор Аверин и Денис Алексеев.

    Таким образом, клуб из Нижнего Новгорода набрал 46 очков и вышел на 6-е место в таблице Восточной конференции, а команда Дмитрия Квартальнова по-прежнему занимает 4-ю строчку на «Западе».

    Следующий матч «Торпедо» проведет 17 декабря против магнитогорского «Металлурга», а команда из Ярославля днем позже встретится с «Сибирью».

    КХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:2 (2:1, 1:1, 0:0)

    Голы: Жафяров (Галузин, Кейлоф), 04:10 (1:0); Аверин (Ильенко), 05:00 (1:1); Миле (Шенфельд, Паршин), 12:29 (2:1); Алексеев (Аверин, Ильенко), 21:30 (2:2); Саболич, 37:38 (3:2); Кейлоф, 59:25 (4:2, ПВ).

    #кхл#хк локомотив#хк торпедо нижний новгород
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