Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала

Хоккей 12 декабря 2018 11:19 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Бурдасов переведен в олимпийскую сборную России.

Форвард СКА Павел Дацюк пропустит второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает официальный твиттер Федерации хоккея России.

40-летний нападающий пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления.

Также на турнире не сыграет форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов, который в составе олимпийской сборной России выступит на Кубке Люцерна в Швейцарии.

«После консультации штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала.

Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии», – говорится в сообщении твиттера ФХР.

⚡️ После консультации Штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала. Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии — Хоккей России (@russiahockey) December 12, 2018

Напомним, в рамках Кубка Первого канала сборная России сыграет со Швецией (13 декабря) и Чехией (15 декабря) на арене «Парк Легенд» в Москве, а также с Финляндией (16 декабря) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.