Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 11:19Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Липкин Антон

    Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала

    Бурдасов переведен в олимпийскую сборную России.

    Форвард СКА Павел Дацюк пропустит второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает официальный твиттер Федерации хоккея России.

    40-летний нападающий пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления.

    Также на турнире не сыграет форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов, который в составе олимпийской сборной России выступит на Кубке Люцерна в Швейцарии.

    «После консультации штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала.

    Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии», – говорится в сообщении твиттера ФХР.

    Напомним, в рамках Кубка Первого канала сборная России сыграет со Швецией (13 декабря) и Чехией (15 декабря) на арене «Парк Легенд» в Москве, а также с Финляндией (16 декабря) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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