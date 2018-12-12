"Одноклассники" покажут все матчи сборной России на Кубке Первого канала по хоккею - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 15:53Источник: «Советский спорт»

    "Одноклассники" покажут все матчи сборной России на Кубке Первого канала по хоккею

    Социальная сеть "Одноклассники" совместно с Первым каналом проведут бесплатные онлайн-трансляции очередного этапа Евротура – Кубка Первого канала по хоккею. В турнире примут участие сильнейшие сборные Европы: России, Финляндии, Швеции и Чехии.

    В группе Первого канала в ОК можно будет посмотреть матчи сборной России со Швецией (13 декабря, 19:30), Чехией (15 декабря, 19:30) и Финляндией (16 декабря, 13:00).

    Турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Москве в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд». Помимо этого, состоятся два вынесенных матча: в Тампере (Финляндия) и в Санкт-Петербурге.

    Трансляция будет доступна на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях социальной сети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также в приложениях «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

    #Кубок Первого канала по хоккею
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