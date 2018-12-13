ФХР выступает против отмены лимита на легионеров в КХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей13 декабря 2018 12:21Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    ФХР выступает против отмены лимита на легионеров в КХЛ

    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о мнении федерации относительно отмены лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

    «У нас сегодня дефицит хороших игроков. Когда у нас будет столько хоккеистов, сколько в Канаде, тогда мы имеем право освободить лимит. На сегодня у нас 100 тысяч, поэтому мы пока эту возможность не рассматриваем», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

    Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что готов отменить лимит на легионеров в лиге. Сейчас российские клубы КХЛ могут заявлять на игру не больше пяти иностранных игроков.

    #фхр#кхл#третьяк владислав#чернышенко дмитрий
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