ФХР выступает против отмены лимита на легионеров в КХЛ

Хоккей 13 декабря 2018 12:21 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о мнении федерации относительно отмены лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«У нас сегодня дефицит хороших игроков. Когда у нас будет столько хоккеистов, сколько в Канаде, тогда мы имеем право освободить лимит. На сегодня у нас 100 тысяч, поэтому мы пока эту возможность не рассматриваем», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что готов отменить лимит на легионеров в лиге. Сейчас российские клубы КХЛ могут заявлять на игру не больше пяти иностранных игроков.