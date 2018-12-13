Ортио, Бодров и Дарзиньш признаны лучшими игроками недели КХЛ

Хоккей 13 декабря 2018 12:31 Источник: КХЛ Автор: Сметанникова Дарья

Континентальная хоккейная лига подвела итоги игровой недели в регулярном чемпионате.

«Лучшим вратарем признан Йони Ортио («Витязь»), в трех матчах одержавший три победы. Ортио отразил 98,04% бросков (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 0,67 (второй результат).

Лучшим защитником признан Денис Бодров («Автомобилист»), который в трех победных матчах набрал 4 (1+3) очка.

Лучшим нападающим признан Лаурис Дарзиньш («Динамо» Р), в пяти матчах недели набравший 7 (3+4) очков (лучший результат недели среди нападающих) при показателе полезности «+1».

Лучшим новичком признан нападающий Кристиан Весалайнен («Йокерит»), в четырех матчах (в том числе трех гостевых) набравший 4 (2+2) очка», - говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.