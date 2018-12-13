Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию в стартовом матче Кубка Первого канала

Хоккей 13 декабря 2018 21:29 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты сборной России в серии буллитов одержали волевую победу над Швецией в своем первом матче на Кубке Первого канала со счетом 3:2.

В основное время матча составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Том Нильссон (5-я минута) и Клас Дальбек (34). У российской команды отличились Михаил Григоренко (44) и Владислав Гавриков (45).

В серии буллитов победный бросок на счету Григоренко.

В следующем матче турнира российская команда 15 декабря сыграет против Чехии. Шведская сборная в тот же день встретится с финнами.