Михаил Григоренко: Рад, что удалось переломить ход встречи со шведами - Советский спорт
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    • Хоккей13 декабря 2018 21:49Источник: Sport24.ru

    Михаил Григоренко: Рад, что удалось переломить ход встречи со шведами

    Нападающий сборной России Михаил Григоренко прокомментировал результат матча на Кубок Первого канала против Швеции (3:2 Б).

    - Рад, что удалось переломить ход встречи. Первые два периода шведы нас переигрывали, зато мы их обыграли в третьем.

    Почему не удалось додавить в основное время? Ну, соперники тоже вышли не номер отбывать. Не знаю, помешали ли лишние удаления, насколько они вообще были. Но мы старались, и удача нас вознаградила, - передает слова Григоренко Sport24.ru.

    Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 15 декабря встретится с командой Чехии.

    #Кубок Первого канала по хоккею#сборная России по хоккею#сборная швеции по хоккею#григоренко михаил
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