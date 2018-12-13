Михаил Григоренко: Рад, что удалось переломить ход встречи со шведами

Хоккей 13 декабря 2018 21:49 Источник: Sport24.ru

Нападающий сборной России Михаил Григоренко прокомментировал результат матча на Кубок Первого канала против Швеции (3:2 Б).

- Рад, что удалось переломить ход встречи. Первые два периода шведы нас переигрывали, зато мы их обыграли в третьем.

Почему не удалось додавить в основное время? Ну, соперники тоже вышли не номер отбывать. Не знаю, помешали ли лишние удаления, насколько они вообще были. Но мы старались, и удача нас вознаградила, - передает слова Григоренко Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 15 декабря встретится с командой Чехии.