Владислав Гавриков: Сорокин нас всегда тащит, без него ничего бы не было

Хоккей 13 декабря 2018 21:53 Источник: Sport24.ru

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал результат матча на Кубок Первого канала против Швеции (3:2 Б).

- В моменте с моим голом обработал шайбу, а только потом бросил, удачно попал. Мы не рассчитывали на легкую игру, начали не очень хорошо. Был неважный контроль шайбы в первом периоде, во втором стало лучше, начали подбираться к воротам, но забить не смогли. В третьем же додавили соперника.

Сорокин нас всегда тащит, он в порядке. Илья сделал два ключевых сейва в овертайме, без него ничего бы не было, - передает слова Гаврикова Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 15 декабря встретится с командой Чехии.