Илья Сорокин: У меня было мало работы по игре, силы на овертайм остались - Советский спорт
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    • Хоккей13 декабря 2018 21:59Источник: «РИА Новости»

    Илья Сорокин: У меня было мало работы по игре, силы на овертайм остались

    Голкипер сборной России Илья Сорокин прокомментировал победу в матче на Кубок Первого канала над командой Швеции (3:2 Б).

    - У меня было мало работы по игре, силы на овертайм остались. Хорошая волевая победа. Очень важно, что сумели переломить ход игры, после двух периодов было не самое лучшее состояние. На третий период вышли, как новую игру. В раздевалке после второго периода все было спокойно, был анализ игры, - передает слова Сорокина РИА «Новости».

    Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 15 декабря встретится с командой Чехии.

    #Кубок Первого канала по хоккею#сборная России по хоккею#сборная швеции по хоккею#сорокин илья
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