Илья Воробьев: Мы хотели выглядеть мощнее, но шведы хорошо бегали - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    АЕК Ларнака
    Байер
    1
    2
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Лудогорец
    Цюрих
    1
    1
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    РБ Лейпциг
    Русенборг
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Селтик
    Ред Булл Зальцбург
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Копенгаген
    Бордо
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Славия П
    Зенит
    2
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Спартак Тр
    Фенербахче
    1
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Динамо З
    Андерлехт
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Спортинг
    Ворскла
    3
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Арсенал
    Карабах
    1
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Дюделанж
    Бетис
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Олимпиакос
    Милан
    0
    0
    • Хоккей13 декабря 2018 22:36Источник: «РИА Новости»

    Илья Воробьев: Мы хотели выглядеть мощнее, но шведы хорошо бегали

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итог матча на Кубок Первого канала против команды Швеции (3:2 Б).

    - Первый период хорошо провели, второй - не очень. Потом героически вытащили матч, и в итоге - голливудский конец. Это хоккей, шведы забили две, нам пришлось вытаскивать. Не будем искать оправдания, работаем дальше. Мы хотели выглядеть мощнее, но шведы хорошо бегали, хорошо двигались, - приводит слова Воробьева РИА «Новости».

    Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 15 декабря встретится с командой Чехии.

    #сборная России по хоккею#сборная швеции по хоккею#воробьев илья#Кубок Первого канала по хоккею
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта