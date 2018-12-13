Илья Воробьев: Мы хотели выглядеть мощнее, но шведы хорошо бегали

Хоккей 13 декабря 2018 22:36 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итог матча на Кубок Первого канала против команды Швеции (3:2 Б).

- Первый период хорошо провели, второй - не очень. Потом героически вытащили матч, и в итоге - голливудский конец. Это хоккей, шведы забили две, нам пришлось вытаскивать. Не будем искать оправдания, работаем дальше. Мы хотели выглядеть мощнее, но шведы хорошо бегали, хорошо двигались, - приводит слова Воробьева РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 15 декабря встретится с командой Чехии.