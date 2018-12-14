Олег Браташ: Как мы и предполагали, игра получилась очень упорная - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Коламбус Блю Джекетс
    Лос-Анджелес Кингз
    1
    1
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Баффало Сэйбрз
    Аризона Койотс
    2
    0
  • Аргентина - Примера
    8-й тур
    1-й тайм
    Уракан
    Аргентинос Хуниорс
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:30
    Монреаль Канадиенс
    Каролина Харрикейнз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:30
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    Торонто Мэйпл Лифс
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Виннипег Джетс
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Миннесота Уайлд
    Флорида Пантерз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Ванкувер Кэнакс
    0
    0
    • Хоккей14 декабря 2018 02:20Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

    Олег Браташ: Как мы и предполагали, игра получилась очень упорная

    Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ – о победе над командой Словакии (2:1) в матче Кубок Люцерна в Швейцарии.

    – Как мы и предполагали, игра получилась очень упорная. Соперник серьезный – это национальная сборная Словакии. Непростая игра, боевая.

    У ребят было игровое задание, которое они старались выполнять. Конечно, не все было идеально, не все получалось, но, тем не менее, ребята все равно очень ответственно отнеслись к матчу.

    Спасибо им, все честно работали на льду. Повторюсь, что соперник был очень достойный, – приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

    #кубок люцерна по хоккею#олимпийская сборная россии по хоккею#браташ олег
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта