Олег Браташ: Как мы и предполагали, игра получилась очень упорная

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ – о победе над командой Словакии (2:1) в матче Кубок Люцерна в Швейцарии.
– Как мы и предполагали, игра получилась очень упорная. Соперник серьезный – это национальная сборная Словакии. Непростая игра, боевая.
У ребят было игровое задание, которое они старались выполнять. Конечно, не все было идеально, не все получалось, но, тем не менее, ребята все равно очень ответственно отнеслись к матчу.
Спасибо им, все честно работали на льду. Повторюсь, что соперник был очень достойный, – приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.