Олег Браташ: Как мы и предполагали, игра получилась очень упорная

Хоккей 14 декабря 2018 02:20 Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ – о победе над командой Словакии (2:1) в матче Кубок Люцерна в Швейцарии.

– Как мы и предполагали, игра получилась очень упорная. Соперник серьезный – это национальная сборная Словакии. Непростая игра, боевая.

У ребят было игровое задание, которое они старались выполнять. Конечно, не все было идеально, не все получалось, но, тем не менее, ребята все равно очень ответственно отнеслись к матчу.

Спасибо им, все честно работали на льду. Повторюсь, что соперник был очень достойный, – приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.