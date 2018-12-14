Бывший футболист Савин подписал контракт с «Ак Барсом»

Хоккей 14 декабря 2018 12:04 Источник: ХК «Ак Барс» Автор: Липкин Антон

34-летний игрок намерен конкурировать с хоккеистами.

«Ак Барс» объявил о подписании профессионального контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным, который будет выступать за команду под 99-м номером.

Савин выступал за «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень», завершив карьеру в 2015 году.

После этого он вел шоу «Культ тура» на «Матч ТВ», а также был комментатором на «Матч ТВ» и Первом канале. С августа 2018 года ведет блог «КраСава».

Представляя Савина, «Ак Барс» указал следующие характеристики: хват – правый, угол головы – левый.

⚡️СРОЧНЫЕ НОВОСТИ⚡️

Евгений Савин - новый нападающий @hcakbars ❗️

Игрок подписал профессиональный контракт и вот-вот присоединится к команде. КраСава! 💪



Подробнее о переходе👉https://t.co/WOpVzUckcP pic.twitter.com/dBPpclh5xN — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 14, 2018

– Мне пора вернуться в большой спорт, – прокомментировал Савин переход в «Ак Барс», – КХЛ – это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках.

– Как долго шли переговоры с «Ак Барсом»?

– Не очень долго, я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. «Ак Барс» согласился, и я очень рад, что мне дают шанс. Главное – не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно.