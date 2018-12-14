Рафик Якубов: Надеемся, Савин сможет усилить атакующий потенциал «Ак Барса» - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 12:10Источник: ХК «Ак Барс»Автор: Липкин Антон

    Рафик Якубов: Надеемся, Савин сможет усилить атакующий потенциал «Ак Барса»

    Бывший футболист подписал контракт с действующим обладателем Кубка Гагарина.

    Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание профессионального контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным.

    «Мы искали усиление в линию нападения и подписали контракт с хорошим форвардом, – приводит слова Якубова официальный твиттер «Ак Барса». – Надеемся, что он сможет усилить атакующий потенциал команды».

    Напомним, 34-летний Савин ведет блог «КраСава» на YouTube. Он завершил футбольную карьеру в 2015 году, после чего вел шоу «Культ тура» на «Матч ТВ», а также был комментатором на «Матч ТВ» и Первом канале. В «Ак Барсе» он будет выступать под 99-м номером.

    Представляя Савина, «Ак Барс» указал следующие характеристики: хват – правый, угол головы – левый.

    #кхл#хк ак барс#якубов рафик#савин евгений
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