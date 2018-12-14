Рафик Якубов: Надеемся, Савин сможет усилить атакующий потенциал «Ак Барса»

Хоккей 14 декабря 2018 12:10 Источник: ХК «Ак Барс» Автор: Липкин Антон

Бывший футболист подписал контракт с действующим обладателем Кубка Гагарина.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание профессионального контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным.

«Мы искали усиление в линию нападения и подписали контракт с хорошим форвардом, – приводит слова Якубова официальный твиттер «Ак Барса». – Надеемся, что он сможет усилить атакующий потенциал команды».

💬 «Мы искали усиление в линию нападения и подписали контракт с хорошим форвардом. Надеемся, что он сможет усилить атакующий потенциал команды»



Рафик Якубов, генеральный менеджер «Ак Барса», поприветствовал новичка! Фото с подписания 👇 pic.twitter.com/VvzEOAREwb — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 14, 2018

Напомним, 34-летний Савин ведет блог «КраСава» на YouTube. Он завершил футбольную карьеру в 2015 году, после чего вел шоу «Культ тура» на «Матч ТВ», а также был комментатором на «Матч ТВ» и Первом канале. В «Ак Барсе» он будет выступать под 99-м номером.

Представляя Савина, «Ак Барс» указал следующие характеристики: хват – правый, угол головы – левый.