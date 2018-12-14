Род Бридамор: Свечникову не нужно быть лидером «Каролины», для этого есть ребята постарше

Хоккей 14 декабря 2018 13:15 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

18-летний форвард сделал дубль в матче с «Монреалем».

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор высказался об игре форварда Андрея Свечникова после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:6).

«Он становится более активным с шайбой, – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ. – У него по-прежнему много ошибок без шайбы, но это ожидаемо. Нужно помнить, что ему 18 лет, и с этим ничего не поделаешь.

Ему и не нужно быть нашим лидером на льду. Эти функции мы можем адресовать другим. У нас есть ребята постарше, которые должны выступать в роли лидеров. К сожалению, сегодня этого не произошло».

Напомним, 18-летний Свечников впервые забил два гола в одном матче НХЛ и был признан второй звездой игры.

Теперь на его счету 15 (8+7) очков в 30 матчах сезона при показателе полезности «–2» и 18 минутах штрафа.