Андрей Миронов: Теперь "Динамо" будет собирать аншлаги  - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 22:30
    Нюрнберг
    Вольфсбург
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Сельта
    Леганес
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Дижон
    ПСЖ
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Генгам
    Ренн
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Лион
    Монако
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Амьен
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ним
    Лилль
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Страсбург
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Нант
    Монпелье
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Кан
    Тулуза
    0
    0
    • Хоккей14 декабря 2018 18:43Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

    Андрей Миронов: Теперь "Динамо" будет собирать аншлаги.  

    Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов поделился эмоциями от первой тренировки на новой арене "Динамо" в Петровском парке.  

    - Я еще в детской школе "Динамо" начинал тренироваться в Петровском парке, где футбольный стадион. Помню, как все это начиналось - стадион закрыли и сносили конструкции. Немного затянули, но теперь все счастливы. И игрокам, и болельщикам, и всем, кто неравнодушен к букве "Д" приятно, что "Динамо" вернулось к себе домой.Теперь можно и на футбол, и на хоккей ходить. Да еще и торговый центр здесь же. Здорово придумано. Добираться легко, метро рядом. Думаю, что теперь мы будем собирать аншлаги.

    - Сами матчи футбольных одноклубников посещаете?
    - Был пару раз. К сожалению, часто не удается. Расписание не совпадает. Но надеюсь, что с переездом на новую арену мы станем ближе друг к другу и будем приходить на матчи - мы на футбольные, а они - на хоккейные.

    - Площадка сейчас немного отличается от стандартного финского размера - длиннее на 2 метра. Во время тренировки почувствовали это?
    - Нет, классно покатались. Лед немного переморожен был, но думаю, что это быстро исправят. Мягкие борта.

    - Раздевалка показалась маленькой...
    - Хорошая раздевалка - там и душ, и зона отдыха, и сауна. У массажистов, докторов, тренеров свои отдельные кабинеты.

    • - В сауну уже сегодня пойдете?
      - Пока ее не подключили.

    - Видели вчерашний флешмоб на матче Кубка Первого канала? На трибуне сидели люди в толстовках с буквами, складывающимися в "Миронова в сборную!"...
    - Если честно, я не видел. С удовольствием пообщаюсь с этими ребятами!

    - А вы готовы к сборной, если что?
    - Да хоть сейчас свистните - прибегу! Конечно, готов!

    #миронов андрей#хк динамо москва#сборная россии по хоккею
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта