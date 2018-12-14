Андрей Миронов: Теперь "Динамо" будет собирать аншлаги.  

- Я еще в детской школе "Динамо" начинал тренироваться в Петровском парке, где футбольный стадион. Помню, как все это начиналось - стадион закрыли и сносили конструкции. Немного затянули, но теперь все счастливы. И игрокам, и болельщикам, и всем, кто неравнодушен к букве "Д" приятно, что "Динамо" вернулось к себе домой.Теперь можно и на футбол, и на хоккей ходить. Да еще и торговый центр здесь же. Здорово придумано. Добираться легко, метро рядом. Думаю, что теперь мы будем собирать аншлаги.

- Сами матчи футбольных одноклубников посещаете?

- Был пару раз. К сожалению, часто не удается. Расписание не совпадает. Но надеюсь, что с переездом на новую арену мы станем ближе друг к другу и будем приходить на матчи - мы на футбольные, а они - на хоккейные.



- Площадка сейчас немного отличается от стандартного финского размера - длиннее на 2 метра. Во время тренировки почувствовали это?

- Нет, классно покатались. Лед немного переморожен был, но думаю, что это быстро исправят. Мягкие борта.



- Раздевалка показалась маленькой...

- Хорошая раздевалка - там и душ, и зона отдыха, и сауна. У массажистов, докторов, тренеров свои отдельные кабинеты.



- В сауну уже сегодня пойдете?

- Пока ее не подключили.

- Видели вчерашний флешмоб на матче Кубка Первого канала? На трибуне сидели люди в толстовках с буквами, складывающимися в "Миронова в сборную!"...

- Если честно, я не видел. С удовольствием пообщаюсь с этими ребятами!



- А вы готовы к сборной, если что?

- Да хоть сейчас свистните - прибегу! Конечно, готов!

