Алексей Жамнов: У сборной России есть должок перед чехами за Кубок Карьяла

Хоккей 14 декабря 2018 19:56 Источник: «РИА Новости»

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о предстоящем матче Кубка первого канала против чешской команды.

- Чехов разобрали, вся информация по ним есть. С ними нельзя расслабляться, это такая команда, которая затягивает в свою игру. С Чехией не так просто играть, как кажется. Ребята все понимают, у нас есть должок за Кубок Карьяла. Это сидит в подсознании игроков и тренерского штаба, хочется оправдаться перед своей публикой и выступить достойно. Будет аншлаг, хочется показать достойный хоккей, - приводит слова Жамнова РИА «Новости».

Напомним, что встреча состоится 15 декабря. В первом матче на турнире российская сборная в серии буллитов переиграла команду Швеции со счетом 3:2.