Алексей Жамнов: У сборной России есть должок перед чехами за Кубок Карьяла - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 19:56Источник: «РИА Новости»

    Алексей Жамнов: У сборной России есть должок перед чехами за Кубок Карьяла

    Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о предстоящем матче Кубка первого канала против чешской команды.

    - Чехов разобрали, вся информация по ним есть. С ними нельзя расслабляться, это такая команда, которая затягивает в свою игру. С Чехией не так просто играть, как кажется. Ребята все понимают, у нас есть должок за Кубок Карьяла. Это сидит в подсознании игроков и тренерского штаба, хочется оправдаться перед своей публикой и выступить достойно. Будет аншлаг, хочется показать достойный хоккей, - приводит слова Жамнова РИА «Новости».

    Напомним, что встреча состоится 15 декабря. В первом матче на турнире российская сборная в серии буллитов переиграла команду Швеции со счетом 3:2.

    #Кубок Первого канала по хоккею#сборная России по хоккею#жамнов алексей#сборная чехии по хоккею
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