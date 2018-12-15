Олимпийская сборная России разгромила Швейцарию на Кубке Люцерна - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 00:24Источник: «Советский спорт»

    Олимпийская сборная России разгромила Швейцарию на Кубке Люцерна

    Олимпийская сборная России по хоккею взяла верх над командой Швейцарии в в финальном матче Кубка Люцерна со счетом 5:1.

    В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев (5-я минута), Артем Зуб (15), Владимир Ткачев (17), Алексей Кручинин (41) и Олег Ли (57). У швейцарцев отличился Денис Холленштайн (11).

    Третье место на турнире заняли хоккеисты сборной Словакии, победившие команду Австрии со счетом 6:1.

    Напомним, что в первом матче турнира российская команда переиграла сборную Словакии со счетом 2:1, а Швейцария - австрийцев со счетом 3:1.

    #олимпийская сборная россии по хоккею#сборная швейцарии по хоккею
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