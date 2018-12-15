Хоккей 15 декабря 2018 00:24 Источник: «Советский спорт»

Олимпийская сборная России разгромила Швейцарию на Кубке Люцерна

Олимпийская сборная России по хоккею взяла верх над командой Швейцарии в в финальном матче Кубка Люцерна со счетом 5:1.