Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Каролиной» - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 06:50Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Каролиной»

    Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене".

    Хоккеисты "Вашингтона" одержали гостевую победу над "Каролиной" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:5.

    Отметим, что российский форвард "столичных" Александр Овечкин во втором матче подряд забросил три шайбы и не сумел реализовать буллит, а его одноклубник Евгений Кузнецов отличился голевой передачей.

    Другой россиянин – Андрей Свечников из "Каролины" – отдал голевой пас, нанес 2 броска по чужим воротам и выполнил три силовых приема.

    Таким образом, "Вашингтон" вышел на 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 41 очко. В активе "Харрикейнз" 31 балл и 13-я позиция.

    Следующий матч "столичные" проведут 16 декабря против "Баффало", а "Каролина" в этот же день сыграет с "Аризоной".

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    "Каролина" – "Вашингтон" – 5:6 (2:1, 2:3, 1:1)

    Голы: 1:0 – 1 Мартинук (де Хаан, Ахо); 1:1 – 3 Овечкин (Дауд, Зигентхалер); 2:1 – 13 Ахо (Терявяйнен); 3:1 – 24 Ахо (Терявяйнен, Фолк); 4:1 – 26 Терявяйнен (Ахо, Свечников); 4:2 – 32 Уилсон (Кузнецов); 4:3 – 37 Овечкин (Карлсон, Дауд); 4:4 – 38 Бойд (Дауд, Карлсон); 4:5 – 49 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон); 5:5 – 53 Уильямс

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