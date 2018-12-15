Сборная России обыграла команду США и вышла в плей-офф Мирового кубка вызова с первого места

Хоккей 15 декабря 2018 07:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в городе Боннивил.

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) обыграла сверстников из США в матче 4-го тура группового этапа Мирового кубка вызова. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Артем Князев (25-я минута), Дмитрий Шешин (41), Михаил Абрамов (47) и Дмитрий Тювилин (60). У американцев забросили Райан О'Райли (13), Люк Джонсон (38) и Паркер Форд (46).

Таким образом, сборная России одержала победы во всех встречах группового этапа и вышла в плей-офф с первого места в группе.

16 декабря российские хоккеисты проведут полуфинальный матч. Соперник станет известен после игры между сборными Чехии и Канады. Финальная встреча и матч за третье место состоятся 17 декабря.