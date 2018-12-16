«Калгари» одержал победу в Миннесоте и вышел на второе место в конференции

Хоккей 16 декабря 2018 00:15 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду проиграла «Калгари» со счетом 1:2.

У победителей встречи голами отметились Марко Джордано (12-я минута) и Мэттью Ткачук (48), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джордан Гринвей (23).

«Калгари» с 44 очками поднялся на второе место в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе 36 очков.

В следующем матче «Флэймз» 16 декабря на выезде сыграют с «Сент-Луисом», а «Уайлд» 19 декабря примут «Сан-Хосе».