«Калгари» одержал победу в Миннесоте и вышел на второе место в конференции - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 00:15Источник: «Советский спорт»

    «Калгари» одержал победу в Миннесоте и вышел на второе место в конференции

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду проиграла «Калгари» со счетом 1:2.

    У победителей встречи голами отметились Марко Джордано (12-я минута) и Мэттью Ткачук (48), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джордан Гринвей (23).

    «Калгари» с 44 очками поднялся на второе место в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе 36 очков.

    В следующем матче «Флэймз» 16 декабря на выезде сыграют с «Сент-Луисом», а «Уайлд» 19 декабря примут «Сан-Хосе».

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