Кирилл Капризов: Зрителей много, стадион большой. Прикольно было играть

Хоккей 16 декабря 2018 20:21 Источник: Sport24.ru

Нападающий сборной России Кирилл Капризов – о победе над командой Финляндии (5:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

«Зрителей много, стадион большой. Погода – чуть в конце похолоднее стало, а так здорово все. Прикольно было играть. Стоило ли открывать крышу? Было бы холоднее, мог снег пойти. И так здорово все было.

Мой гол – исторический? Да бросьте, какой он исторический. Григоренко классно отдал, Елесин перед этим хорошо бросил, ничего необычного.

Волновались ли мы? Кто как, ничего страшного не было и собрались вовремя. Но начало и правда было не очень. Финны должны были быть свежее? Не знаю, что за них сказать, главное – мы хорошо сыграли», – приводит слова Капризова Sport24.ru.

Напомним, сборная России одержала три победы и выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.