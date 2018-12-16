Кирилл Капризов: Зрителей много, стадион большой. Прикольно было играть - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 20:21Источник: Sport24.ru

    Кирилл Капризов: Зрителей много, стадион большой. Прикольно было играть

    Нападающий сборной России Кирилл Капризов – о победе над командой Финляндии (5:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

    «Зрителей много, стадион большой. Погода – чуть в конце похолоднее стало, а так здорово все. Прикольно было играть. Стоило ли открывать крышу? Было бы холоднее, мог снег пойти. И так здорово все было.

    Мой гол – исторический? Да бросьте, какой он исторический. Григоренко классно отдал, Елесин перед этим хорошо бросил, ничего необычного.

    Волновались ли мы? Кто как, ничего страшного не было и собрались вовремя. Но начало и правда было не очень. Финны должны были быть свежее? Не знаю, что за них сказать, главное – мы хорошо сыграли», – приводит слова Капризова Sport24.ru.

    Напомним, сборная России одержала три победы и выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная финляндии по хоккею#капризов кирилл#сборная россии по хоккею
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