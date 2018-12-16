Роман Ротенберг: Страна увидела «Красную машину» во всей красе

Хоккей 16 декабря 2018 21:33 Источник: «Р-Спорт»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг – о победе сборной России над командой Финляндии (5:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

«Мы подведем итоги после 22 декабря, но это была фантастическая атмосфера, когда больше 71 тысячи болеют за Россию.

Уверен, что в будущем мы повторим такие мероприятия. Думали об игре в «Лужниках», но там есть нюансы – влияние погодных условий, это большие риски. Мы уже проводили матч на Красной площади, там повезло попасть на единственный солнечный день.

Сегодня картинка была замечательной. Страна увидела «Красную машину» во всей красе», – приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, сборная России одержала три победы и выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.