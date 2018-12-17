Сборная России U-18 проиграла США в финале Мирового кубка вызова

Хоккей 17 декабря 2018 06:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Юниорская сборная России U18 проиграла команде США в финале Мирового Кубка вызова со счетом 0:2.

На 3-й минуте Бобби Бринк открыл счет, а точку в матче поставил Тревор Джаник, поразив пустые ворота на последней минуте третьего периода.

Турнир проходил в Канаде. Мировой кубок вызова проводится с 2006 года. Сборная США победила уже в восьмой раз. Для российской команды это третье серебро, также она четырежды занимала третье место.

Ранее в матче за третье место команда Канада-Запад победила сборную Чехии со счетом 3:1.