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Хоккей17 декабря 2018 10:55Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

Шайфли - первая звезда игрового дня в НХЛ

В НХЛ назвали тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

На первое место лига поставила нападающего «Виннипега» Марка Шайфли, который в матче с «Тампой» (5:4 ОТ) забросил победную шайбу и отдал две результативные передачи.

Второй звездой дня назван форвард «Баффало» Джефф Скиннер, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи во встрече с «Бостоном» (4:2).

Замкнул тройку лучших игрового дня защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс, который в матче с «Чикаго» (7:3) отдал три голевые передачи. Он достиг отметки в 600 набранных очков в лиге.

#скиннер джефф#шайфли марк#бернс брент
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