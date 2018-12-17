Владимир Филатов: Хочу поздравить ребят с серебряными медалями, в финале не хватило мощи и физических сил

Хоккей 17 декабря 2018 11:25 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер юниорской сборной России (U-18) Владимир Филатов подвел итоги финального матча Мирового кубка вызова.

«Хочу поздравить ребят с серебряными медалями. Мы перед финалом знали, что сборная России еще не выигрывала этот турнир. Хотели нарушить эту традицию. К сожалению, не получилось.

В первую очередь не хватило физической мощи и сил. В сегодняшней игре было видно, что мы младше. Это не оправдание, ребят не в чем упрекнуть, они сражались и выкладывались на сто процентов. Старались ни в чем не уступать. Но когда наши игроки таранного типа, которые во всех ситуациях находят путь к воротам, умеют вылезти по большому радиусу — если даже они не могли сегодня продавить защиту соперника, значит, мы уступили физически.

В плане выполнения тренерской установки и креатива в атаке к ребятам претензий нет, шайба у нас ходила лучше. К сожалению, не смогли выиграть единоборства в чужой зоне. Были хорошие моменты: доставляли шайбу на пятак, пытались переправить ее в ворота, но, к сожалению, забить не получилось.

Благодарен, что ребята прогрессируют. На предыдущем крупном турнире у нас была бронза, сейчас — серебро. Дальше нужно выигрывать золото. Эту финальную игру проанализируем и станем лучше благодаря этому опыту. В целом турнир принес нам положительный опыт», – сказал Филатов в интервью официальному сайту ФХР.

В финале турнира россияне уступили команде США со счетом 0:2.