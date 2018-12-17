Локтионов из-за травмы пропустит около трех недель

Хоккей 17 декабря 2018 13:29 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий ярославского «Локомотива» и сборной России Андрей Локтионов пропустит около трех недели из-за травмы, полученной во время Кубка Первого канала.

В матче против Чехии (7:2) Локтионов оформил дубль.

«Травму он получил в матче с чехами. В матче с Финляндией он играл в лангетке, травма не дала ему доиграть матч, сыграл первый период. Выбыл примерно на три недели», - сообщил генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин, которого цитирует ТАСС.

Напомним, сборная России стала победителем домашнего этапа Евротура, одержав три победы.