Педан и Постма пропустят матч с «Автомобилистом» - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 13:33Источник: ХК «Ак Барс»Автор: Сметанникова Дарья

    Педан и Постма пропустят матч с «Автомобилистом»

    Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов сообщил, что два хоккеиста пропустят предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

    «Думаю, мы подходим к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии. Немножко отдохнули ребята, хорошо поработали. Думаю, что все готовы к сегодняшней игре и к домашней серии.

    «Сборники», естественно, провели три игры за четыре дня, немного выпала нагрузка на них. Но Иржи Секач будет сегодня играть, Андрею Педану дали передохнуть, но у нас есть защитники. Это и ротация в том числе — Андрей будет готовиться к следующим играм.

    Постма сегодня не будет играть, у него небольшое повреждение верхней части тела. Но, думаю, в следующих домашних матчах он, наверное, сыграет», - цитирует Смирнова пресс-служба казанского клуба.

    «Ак Барс» примет «Автомобилист» 17 декабря. Встреча состоится в 19:00 мск.

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