Педан и Постма пропустят матч с «Автомобилистом»

Хоккей 17 декабря 2018 13:33 Источник: ХК «Ак Барс» Автор: Сметанникова Дарья

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов сообщил, что два хоккеиста пропустят предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Думаю, мы подходим к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии. Немножко отдохнули ребята, хорошо поработали. Думаю, что все готовы к сегодняшней игре и к домашней серии.

«Сборники», естественно, провели три игры за четыре дня, немного выпала нагрузка на них. Но Иржи Секач будет сегодня играть, Андрею Педану дали передохнуть, но у нас есть защитники. Это и ротация в том числе — Андрей будет готовиться к следующим играм.

Постма сегодня не будет играть, у него небольшое повреждение верхней части тела. Но, думаю, в следующих домашних матчах он, наверное, сыграет», - цитирует Смирнова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» примет «Автомобилист» 17 декабря. Встреча состоится в 19:00 мск.