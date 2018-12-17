Болельщики ХК "Ермак" начали сбор подписей против директора клуба

Хоккей 17 декабря 2018 17:04 Источник: «Советский спорт»

Его обвиняют в развале команды и требуют заменить.

Болельщики хоккейного клуба "Ермак" (Ангарск), занимающего последнее 29-е место в ВХЛ с 10 очками после 34 игр, создали петицию, обращенную к мэру города, с требованием остранить исполнительного директора клуба и назначить на его место другого человека:

"Директора ХК "Ермак" (ВХЛ, г. Ангарск) Быкова А.Г. в отставку!

В городе Ангарске (Иркутская обл.) есть профессиональный хоккейный клуб, с 2007 года выступающий в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Финансируется клуб за счет бюджета города Ангарска.

Почти все это время (за исключением одного сезона) бессменным руководителем хоккейной команды является местный коммерсант Александр Георгиевич Быков. За годы его правления ХК "Ермак" снискал дурную славу, как команда, где подписавших контракт игроков могут обмануть, не выплатить по итогам сезона оговоренные премиальные. В последние годы состоялось более полутора десятков судебных разбирательств игроков ВХЛ против ХК "Ермак" по незаконному увольнению и неисполнению условий контрактов. За такой кадровой политикой клуба безусловно стоит один человек - А.Г. Быков, этакий карабас-барабас с весьма специфическим характером и отношением к людям. Он никого не уважает и не ценит, живет одним днем. Неудивительно, что клуб приобрел устойчивую дурную репутацию. С каждым годом становилось все труднее и труднее привлекать в ангарскую команду профессиональных игроков с высокими игровыми качествами. В нынешнем сезоне ситуация достигла апогея. Команда по ходу регулярной части чемпионата ВХЛ пока не одержала ни одной победы в основное время (лишь трижды команда смогла отличиться в овертаймах), в настоящее время серия поражений составляет 17 матчей!

В Ангарске при софинансировании из федерального и регионального бюджетов была проведена грандиозная реконструкция зимнего стадиона. На строительные работы было потрачено почти 2 миллиарда государственных средств. Теперь в Ангарске расположен единственный в Иркутской области крытый ледовый дворец с трибунами на 6900 зрительских мест. Такой размах был оправдан, ведь Ангарск - хоккейный город с богатой традицией и люди здесь с удовольствием ходят на матчи. По большому счету, других массовых развлечений в 220-тысячном Ангарске и нет, поэтому "Ермак" помимо чисто спортивной составляющей имеет весьма важное социальное значение. В лучшие годы дворец спорта "Ермак" не раз становился свидетелем аншлагов. Долгое время "Ермак" был одним из лидеров ВХЛ по посещаемости матчей. Казалось, государство и город вложили немаленькие средства не зря. Но благодаря "усилиям" А.Г. Быкова все стало меняться.

Еще три-четыре сезона назад посещаемость матчей начала сокращаться. Многим болельщикам было неприятно то как клуб обошелся с их любимцами. Один за другим клуб стали покидать игроки, способные делать результат, отдававшиеся игре полностью и поэтому снискавшие среди тысяч ангарских болельщиков популярность и любовь. Многие были уволены несправедливо. Некоторым пришлось судиться с клубом. В итоге в команде "Ермак" не осталось имен, которыми можно гордиться, которые могли бы быть кумирами для юных хоккеистов и болельщиков. Вместе с ухудшившимся качеством игры ухудшилась и посещаемость.

Теперь матчи ХК "Ермак" проходят едва ли не при пустых трибунах. При 600-700 зрителях 7-тысячный стадион выглядит именно как пустой. И привел к этому результату директор команды Александр Георгиевич Быков. Он сам очень любит искать виноватых в неудачах. Практически каждый сезон в команде по его повелению происходит смена тренерского состава, а иногда и не раз. Головы игроков летят без счета. Пришло время и самому Александру Георгиевичу держать ответ.

Мы, нижеподписавшиеся, просим мэра Ангарского городского округа и депутатов Думы города Ангарска сохранить хоккейный клуб "Ермак", сохранить его финансирование, но поручить руководство командой и дворцом спорта другому более достойному и ответственному человеку. Такие есть в нашем городе и все знают, кто бы это мог быть. Да, сейчас "Ермак" и вместе с ним весь Ангарск унижен и опозорен, но так было не всегда и так не должно быть. В истории ХК "Ермак" есть славные страницы и поводы для гордости. Могут они быть и в будущем. Ангарск - простор для Побед, а не для позора! Все в наших руках!"

"Советский спорт" будет следить за развитием событий.