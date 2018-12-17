«Металлург» в гостях одержал победу над «Торпедо»

Хоккей 17 декабря 2018 21:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Ефимов Андрей

Хоккеисты «Металлурга» переиграли «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Данил Веряев (8-я минута) и Эндрю Кэлоф (60). У магнитогорского клуба отличились Мэтт Эллисон (14), Михал Булирж (38) и Деннис Расмуссен (42).

После этой победы «Металлург», набрав 54 очка, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 46 баллов, занимает седьмое место.

В следующем матче «Металлург» в гостях сыграет против «Ак Барса», а «Торпедо» на своем льду встретится с «Трактором».