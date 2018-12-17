«Металлург» в гостях одержал победу над «Торпедо» - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 21:21Источник: «Советский спорт»Автор: Ефимов Андрей

    «Металлург» в гостях одержал победу над «Торпедо»

    Хоккеисты «Металлурга» переиграли «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

    В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Данил Веряев (8-я минута) и Эндрю Кэлоф (60). У магнитогорского клуба отличились Мэтт Эллисон (14), Михал Булирж (38) и Деннис Расмуссен (42).

    После этой победы «Металлург», набрав 54 очка, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 46 баллов, занимает седьмое место.

    В следующем матче «Металлург» в гостях сыграет против «Ак Барса», а «Торпедо» на своем льду встретится с «Трактором».

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