«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Йокерита»

Хоккей 17 декабря 2018 22:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Ефимов Андрей

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча в составе финской команды дублем отличился Макс Вярн (18-я и 29-я минуты). У омской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Емелин (25) и Денис Зернов (35).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Зернов (63).

После этой победы «Авангард», набрав 55 очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 33 балла, занимает третье место на «Западе».

В следующем матче «Авангард» дома сыграет против «Северстали», а «Йокерит» на выезде встретится со «Спартаком».