«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Йокерита» - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 22:01Источник: «Советский спорт»Автор: Ефимов Андрей

    «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Йокерита»

    Хоккеисты «Авангарда» в овертайме переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

    В основное время матча в составе финской команды дублем отличился Макс Вярн (18-я и 29-я минуты). У омской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Емелин (25) и Денис Зернов (35).

    В овертайме победный бросок на свой счет записал Зернов (63).

    После этой победы «Авангард», набрав 55 очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 33 балла, занимает третье место на «Западе».

    В следующем матче «Авангард» дома сыграет против «Северстали», а «Йокерит» на выезде встретится со «Спартаком».

    #кхл#хк авангард#хк йокерит
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