«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Йокерита»

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В основное время матча в составе финской команды дублем отличился Макс Вярн (18-я и 29-я минуты). У омской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Емелин (25) и Денис Зернов (35).
В овертайме победный бросок на свой счет записал Зернов (63).
После этой победы «Авангард», набрав 55 очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 33 балла, занимает третье место на «Западе».
В следующем матче «Авангард» дома сыграет против «Северстали», а «Йокерит» на выезде встретится со «Спартаком».