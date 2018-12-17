Евгений Медведев: Первый период с «Йокеритом» мы, мягко скажем, проспали

Хоккей 17 декабря 2018 23:58 Источник: ХК «Авангард»

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2 ОТ).

- Первый период мы, мягко скажем, проспали. Наверное, подействовала эта пауза. Давно не играли. Потом вкатились, и «Йокерит» немного подсел. А мы этим воспользовались. Забили большинство сегодня здорово, второй гол – добивание, а третий нам, я считаю, просто повезло. Не сложили руки, доиграли до конца момент. Зеню с дублем!

- В концовке было много удалений у нас, но даже в меньшинстве мы атаковали. Настолько уверенно себя чувствовали?

- Я считаю, да, все ребята почувствовали уверенность, что мы их вот-вот дожмем. Здорово, что выиграли, порадовали болельщиков и вернули должок за игру в Хельсинки, - приводит слова Медведева пресс-служба «Авангарда».