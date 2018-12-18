Евгений Малкин – об игре с «Анахаймом»: Мы потеряли концентрацию на 20 минут, а они выиграли матч

Хоккей 18 декабря 2018 09:18 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Гичунцев Артур

Команда Майка Салливана упустила преимущество в две шайбы.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин пообщалс с пресс-службой НХЛ после поражения от "Анахайма" (2:4).

"Мы стараемся выкладываться, но, возможно, надо делать это ещё лучше. Не на 100, а на 110 процентов. Мы потеряли концентрацию на 20 минут, а они выиграли матч. Мы блокируем броски, делаем правильные вещи, но иногда нам недостаёт и удачи.

Надо понять, что для нас важна каждая игра. Надо в каждом матче играть правильно. Мы стараемся пробиться в плей-офф. За последнюю неделю мы сделали шаг вперед. Если мы будем играть правильно, то будем выигрывать постоянно. Сегодня всё произошло только по нашей вине", – сказал российский форвард.

«Питтсбург» продолжает занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. В активе «Анахайма» 43 балла и 3-я позиция на «Востоке».

20 декабря «Пингвинз» сыграют против «Вашингтона», а «Дакс» днем ранее встретятся с «Рейнджерс».